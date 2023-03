Lisieux. Le Grand Orgue de la cathédrale en restauration, une opération méticuleuse

Les premiers échafaudages étaient montés dès le lundi 13 février. L'orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux fonctionnait encore parfaitement, mais il commençait "à fatiguer", selon Emmanuel Pleintel, coprésident de l'association Les amis des orgues Lisieux Pays d'Auge. De marque Cavaillé-Coll, l'orgue doit être restauré pour retrouver de sa superbe.

"Cela fait 15 ans qu'on essaye de le remettre en état", précise Emmanuel Pleintel. Quatre facteurs d'orgues ont répondu à l'appel, et se sont mis au travail. Les pièces ont été démontées il y a quelques jours. "Ils ont eu besoin d'une semaine pour monter l'échafaudage, trois semaines pour démonter l'orgue, avec précaution, faire des photos, tout bien ranger dans des cartons, puis encore une semaine pour démonter l'échafaudage", se rappelle le musicien.

Emmanuel Pleintel Impossible de lire le son.

L'antre de la bête est presque vide depuis que les pièces sont parties en restauration.

Plusieurs ateliers concernés

Tout est ensuite parti dans des camions, direction les quatre ateliers. En tout, une vingtaine de personnes vont restaurer ces pièces pendant de nombreux mois. "On ne va plus entendre parler de l'orgue pendant deux ans et demi", clame Emmanuel Pleintel. Pourtant, certaines pièces sont toujours sur place. Trop grosses, elles seront restaurées au sein même de la cathédrale.

Certains des tuyaux les plus importants n'ont pas été démontés pour le moment, ils seront restaurés sur place à la cathédrale de Lisieux.

Jean L'Ange est organiste à Lisieux. Il détaille les pièces qui composent l'instrument. "Il y a énormément de pièces : 49 jeux déjà, qui apportent les sonorités différentes. On a aussi trois claviers, avec un pédalier. On dénombre 3 000 tuyaux et, pour tout ce qui est mécanique, c'est trop énorme pour pouvoir compter."

C'est donc un chantier très important qui a été entamé, se chiffrant à environ 800 000 €. Vous pouvez aider son financement en faisant un don sur le site Fondation du Patrimoine.