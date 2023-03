Réforme des retraites. Au Havre, pas de ramassage des déchets depuis une semaine

Au Havre, voilà une semaine, depuis le mardi 7 mars, que le CETCO, Centre technique communautaire, est bloqué par des agents territoriaux, éboueurs et égoutiers notamment, opposés à la réforme des retraites. Impossible, donc, de sortir les camions benne pour collecter les déchets sur les communes du Havre et de Sainte-Adresse. Rien qu'entre mardi et vendredi, 140 tournées de ramassage ont été annulées. Les déchetteries sont par ailleurs restées fermées durant le week-end, là encore faute de véhicules pour pouvoir évacuer les déchets.

"Tout s'envole, les goélands ouvrent les sacs-poubelles, les déchets arrivent sur la terrasse…", décrit Jade Chatel, qui tient un bar-restaurant à l'entrée des rues piétonnes, en centre-ville du Havre. Après les forts coups de vent de vendredi 10 mars, la communauté urbaine indique avoir fait appel à un prestataire extérieur dans le week-end "pour traiter les points les plus difficiles", mais le service reste dégradé. La Ville du Havre a quant à elle renforcé son service chargé de la propreté des rues.

Bacs gris et jaune à la maison

"Pour le moment, nous stockons le verre au sous-sol, précise Thibaut Guichard, responsable de salle dans une brasserie de la place des halles. Cela ne sert à rien d'aller entasser des bouteilles au niveau des conteneurs." Pour les ordures ménagères, son restaurant utilise le compacteur de la place, dédié aux professionnels. Un peu plus loin, Arnaud Samson, restaurateur de la rue Racine, indique être moins impacté, puisque ses biodéchets sont collectés par la société spécialisée BinHappy, qui travaille avec plusieurs restaurateurs et supérettes. "Les retours d'assiettes mais aussi les carcasses des viandes ou les poissons que l'on met en filet sont revalorisés, les poubelles sont donc déjà bien délestées."

Près du Volcan, ça s'entasse !

Jusqu'à nouvel ordre, il est demandé aux habitants de ne pas sortir leurs bacs gris et jaunes dans la rue. En temps normal, 3 200 tonnes de déchets sont collectées chaque semaine, déchetteries comprises.