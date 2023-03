Réforme des retraites. Grève à la communauté urbaine du Havre, les poubelles débordent

Une partie des agents de la communauté urbaine du Havre est en grève depuis le mardi 7 mars, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les entrées et les sorties du Centre technique communautaire sont bloquées au Grand Hameau. Conséquence, aucun camion poubelle ne peut assurer sa tournée depuis mardi et cela commence à se voir dans les rues du Havre et de Sainte-Adresse. Les poubelles débordent et les déchets commencent à s'entasser dans différents coins de rue.

Vendredi 10 mars, Le Havre Seine Métropole lance un appel aux habitants des deux villes, leur demandant de ne pas sortir leurs bacs (gris et jaune) jusqu'au lundi 13 mars, dans la mesure du possible. La communauté urbaine indique que "des nouvelles consignes seront apportées lundi aux usagers en fonction de l'évolution de la situation".