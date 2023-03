[Vidéo] Le Havre. Entrée de ville, route industrielle… Plusieurs barrages contre la réforme des retraites

De nouvelles actions "coup de poing" sont menées depuis le petit matin au Havre, mardi 14 mars, contre la réforme des retraites.

Les agents portuaires (chargés notamment des écluses, des ponts, des escales de paquebots et de ferries, de la maintenance ou la réparation navale) ont été particulièrement visibles, au niveau du quai Colbert, où une barrière de pneus enflammés dégage une importante fumée noire dans le ciel. La circulation était impossible, dans la matinée, entre le McDonalds et le Novotel. Un endroit particulièrement stratégique puisque, en plus d'être un nœud important pour accéder au centre-ville, le siège social d'Haropa se situe à l'hôtel d'entreprise situé 71, quai Colbert.

Cette action a entraîné de nombreux embouteillages en entrée de ville et conduit des automobilistes à privilégier la rocade nord. Là aussi, la circulation a pu être compliquée au niveau du rond-point de l'aéroport, en raison notamment d'une opération de tractage chez Sidel, qui a entraîné des ralentissements sur le secteur, les manifestants ne laissant entrer les véhicules que sur une seule voie.

Le blocage a été mis en place au pied de l'hôtel d'entreprise du 71, quai Colbert.

Manifestants et gendarmes au pont du Hode

Des opposants à la réforme, soutenus notamment par l'Union Locale CGT d'Harfleur, sont par ailleurs installés sur la route industrielle, non loin du pont du Hode, l'une des entrées de la zone industrielle havraise. Les gendarmes mobiles, qui ont reçu dans la matinée la visite du préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, sont positionnés face aux manifestants.

Le centre technique communautaire, avenue du Grand Hameau, est toujours bloqué. Depuis une semaine, les camions benne ne peuvent plus sortir du site, ce qui empêche le ramassage des déchets au Havre et à Sainte-Adresse.

Une nouvelle opération "école dehors" était par ailleurs annoncée au Rond-Point, en fin de matinée, conduite par les membres de plusieurs syndicats de l'éducation.