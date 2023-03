[Vidéo] Manche. Les ministres Stanislas Guerini et Dominique Faure à l'écoute des Maisons France Service

Deux comités d'accueil étaient présents pour la visite de Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Dominique Faure, ministre en charge de la ruralité à Coutances, vendredi 10 mars. Le premier, tout à fait classique, était composé des élus : sénateurs, députés, élus communautaires et municipaux, mais aussi des agents de la Maison France Service. C'était le but de la venue des ministres : parler de ces guichets uniques pour neuf services publics. Ils doivent permettre d'avoir un interlocuteur à 20 minutes de routes de chaque citoyen.

Le deuxième comité d'accueil était relégué loin de la sous-préfecture, dont l'accès était filtré par les gendarmes. Il s'agissait d'une manifestation intersyndicale, avec 85 personnes au plus fort de la mobilisation. Le mot d'ordre : contre la réforme des retraites.

Les ministres sont arrivés en van avec leurs conseillers, gros dossiers sous le bras. La visite a ensuite commencé par un moment de dialogue avec les agents de la Maison France Service. L'idée était de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La Maison France Service a ensuite été inaugurée, avec découpe du ruban tricolore réglementaire, 18 mois après son ouverture.

Cette venue à Coutances a lieu pour plusieurs raisons : "Déjà elle [la Maison France Service] n'avait pas été inaugurée. Et puis il y a ici un certain nombre de marqueurs forts qui méritaient d'être soulignés", a assuré Dominique Faure. Les membres du gouvernement ont, par exemple, mis en avant les liens interservices entre les agents qu'ils soient de la MSA (Mutualité sociale agricole) ou des finances publiques. "Trop souvent on vit l'Etat d'un côté, les collectivités de l'autre. Au fond, nos concitoyens n'en ont que faire. Ils veulent des réponses à leurs questions du quotidien et que tout le monde travaille ensemble", a renchéri Stanislas Guerini. Ils ont aussi évoqué des pistes d'amélioration et une annonce de moyens supplémentaires : 12,5 millions d'euros à l'échelle du territoire national.

Travailler sur la connaissance de ces maisons

"On est en train d'accélérer la formation de tous les lieux d'accueil, de toutes les mairies sur les services qui sont délivrés dans ces Maisons France Service. L'objectif est qu'il y ait une passerelle très étroite. Il est important que les accueils de mairie sachent de façon très fine ce qu'il se passe dans ces Maisons France Service. C'est un axe d'amélioration sur lequel nous travaillons", a évoqué Dominique Faure, pour mieux faire connaître ce dispositif.

Un sujet tabou ?

Interviewés sur la question de la réforme des retraites, en lien avec la ruralité, les ministres ont eu une réponse lapidaire : "Il faut qu'on file." Sous-entendu, il n'y a pas le temps pour cela, et ce n'est pas l'objet du déplacement. Ils étaient attendus à Gavray puis Mortain.

