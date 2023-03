La Haye-du-Puits. Trafic de stupéfiants démantelé : les trois prévenus restent en prison

Un trafic de produits stupéfiants avait été démantelé au terme de plusieurs mois d'enquête lundi 6 février, dans le département de la Manche. Ce jour-là, quatre interpellations avaient eu lieu à La Haye-du-Puits, et une autre aux Pieux.

Des personnes âgées entre 22 et 47 ans

Deux hommes et une femme, les trois principaux organisateurs du trafic qui portait sur du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, nés entre 1976 et 2000, étaient incarcérés depuis le jeudi 9 février à l'issue de leur garde à vue. Ils ont été jugés jeudi 9 mars au tribunal de Cherbourg. Des peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées pour les trois prévenus qui restent donc en prison.

La commune nouvelle de La Haye avait déjà été marquée par le démantèlement d'un trafic de produits stupéfiants en novembre 2022.