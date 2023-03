[Interview] The Voice. Une candidate originaire de Normandie aux auditions à l'aveugle

La Normandie regorge de talents et, après Benaël, c'est Tayane, 23 ans, qui participe aux auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1 ce samedi 11 mars. Pour cette jeune femme à la voix rauque, chanter est un rêve depuis l'enfance.

À 7 ans, elle intègre une école de musique et commence à pratiquer des instruments comme la batterie et la guitare. Elle a continué d'exercer sa passion au conservatoire, puis a intégré un cursus de musique dans une école spécialisée. Ses parents l'ont toujours encouragée à aller au bout de ses rêves, et ils ont bien fait. Pour elle, réussir les auditions à l'aveugle serait l'accomplissement de sa spécialisation en musique.

Nous avons pu faire connaissance avec la jeune femme, plutôt timide et réservée, avant qu'elle se jette dans le grand bain.