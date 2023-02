[Interview] The Voice. Le Normand Benaël a choisi Vianney !

La douzième édition de l'émission The Voice a démarré samedi 25 février. Une saison qui promet un niveau très élevé en termes de voix.

Il l'espérait très fort, Benaël, de Saint-Sulpice-sur-Risle dans l'Orne, a eu le choix : malgré le blocage de Bigflo et Oli, il rejoint l'équipe de Vianney, celle qu'il souhaitait rejoindre depuis le début. On le retrouvera donc à la prochaine étape aux côtés de Valentin (Zazie), Aurélien (Zazie), Nochka (Bigflo et Oli), Marine (Amel Bent), Maxence (Vianney), Robin (Zazie), Giulia Falcone (Amel Bent) et Cylia (Amel Bent).

Ses premières impressions au micro de Tendance Ouest, interview :