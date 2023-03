Caen. Face au manque de bénévoles, la Ville veut mettre en lien les associations et les futurs volontaires

Mercredi 15 mars, de 13 heures à 17 heures, le premier événement "Missions Bénévolats !" se tiendra à l'hôtel de ville de Caen. Les personnes recherchant une mission de bénévolat pourront venir à la rencontre de 30 associations, qui ont toutes des missions plus variées les unes que les autres à proposer.

Favoriser l'engagement des bénévoles

"Il est constaté qu'il y a une baisse de l'engagement bénévole dans les associations caennaises depuis la Covid-19, avec une diminution comprise entre 25 et 30 % du nombre de bénévoles", témoigne Sophie Simonnet, maire adjointe à la participation citoyenne, à la proximité et à la politique de la Ville. Avec cet événement, c'est donc à cette problématique qu'elle souhaite répondre. "Trente associations seront présentes et vous pourrez les rencontrer individuellement à leur table, dans un format similaire à un job dating", précise-t-elle. L'idée est de mettre en face des demandes des associations tous ceux qui souhaitent s'engager.

Des associations alarmées

Les associations s'inquiètent du manque de bénévoles, comme l'a confié Jean-Claude Lebossé, représentant de l'association de quartier Agir ensemble pour La Pierre-Heuzé : "On a vraiment besoin de bénévoles pour continuer à exister d'une part, et puis surtout pour nous développer."

"Plus personne ne veut prendre de postes à responsabilités", a conclu Nicolas Hassane, directeur du Marathon de la Liberté. La pénurie de bénévoles touche en effet tous les échelons du bénévolat, jusqu'aux postes à responsabilités.

Pratique. Mercredi 15 janvier, de 13 heures à 17 heures, dans le réfectoire de l'hôtel de ville.