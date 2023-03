Dropped. Huit ans après le crash, la vidéo des proches du Normand Alexis Vastine

Il avait tout pour lui : un sacré boxeur, une belle gueule, chouchou des médias, aimé du public… Sa vie a basculé et, avec lui, celle de sa famille, le jour où le champion de boxe est tué dans le crash de l'hélicoptère qui le transportait en Argentine pour les besoins de l'émission Dropped.

On se souvient du drame, c'était le 9 mars 2015, à Villa Castelli : avec Alexis, le champion normand, plusieurs autres personnes et célébrités ont péri dans l'accident, entre autres Camille Muffat, la nageuse, et Florence Arthaud, la navigatrice.

Depuis ce sinistre jour de 2015, la famille Vastine, dévastée par le décès cette même année de la petite sœur d'Alexis, Célie, tuée à 21 ans dans un accident de la route près de Deauville, cherche à comprendre, veut savoir et attend que le procès puisse répondre à ses interrogations.

L'instruction est close, le procès devrait avoir lieu dans le courant de cette année. C'est ce qu'espère Alain Vastine, le père d'Alexis. "J'irai à ce procès avec le dégoût de voir ces gens en face de moi. Oui, le dégoût. Je suis en colère contre la production (ndlr : ALP, Adventures Line Productions mis en examen pour homicides involontaires) et TF1 qui a commandé cette émission. S'ils avaient fait les choses dans les normes, rien ne serait arrivé. C'est TF1 qui a voulu tirer sur les prix pour faire des économies, des économies sur tout : la location des hélicoptères, l'embauche des pilotes… Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent, ils s'en foutent du reste et ils se servent des sportifs pour en gagner encore davantage. Si on laisse faire, d'autres drames se reproduiront." Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash ont estimé qu'ALP avait sous-estimé le budget affecté à la sécurité des personnes.

"Chaque soir, tout seul en bout de table"

Le jeudi 9 mars 2023, jour anniversaire du crash, les parents et amis des disparus ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux, pour redire leur chagrin et leur colère. Dire aussi que leurs vies de famille ont volé en éclats et qu'ils attendent beaucoup du procès. "Plus rien, dit Alain Vastine, ne sera jamais comme avant. La perte d'un enfant, c'est une vie qui devient morte à jamais." Il regrette aussi le manque de compassion des organisateurs du jeu de téléréalité : "Nous n'avons pas eu un mot de condoléances, rien, même pas une gerbe de fleurs sur la tombe de mon fils."

Chaque semaine, Alain Vastine se rend au cimetière de Pont-Audemer, il vient se recueillir auprès de ses deux enfants disparus. "Je viendrai les rejoindre. Une place a été prévue pour moi et leur mère dans le tombeau." Chaque semaine, il leur parle. "J'étais très fier d'eux. Moi, je crois à une vie après la mort. Je sais que je les retrouverai." Son couple n'a pas résisté au tsunami, Alain est séparé depuis une quinzaine de mois de Sylvie, la mère de leurs cinq enfants. "Aujourd'hui, je vis au jour le jour et chaque soir, je me retrouve en bout de table, tout seul. Ma vie a changé à 100 %."

"Alexis, il avait la classe !"

De son fils Alexis, son père dit qu'il était la gentillesse même, avec son caractère bien à lui, ses sautes d'humeur parfois, mais toujours d'une grande générosité. "Il ne pouvait pas passer devant un clochard sans lui donner une pièce." Il se souvient aussi de son fils dévasté à la mort de Célie, sa sœur, en janvier 2015 : "Je le voyais complètement à plat, il n'arrêtait pas de pleurer. Je me suis dit que la participation à Dropped allait lui changer les idées. Comment aurais-je pu imaginer que deux mois plus tard, ce serait son tour ?"

En mémoire d'Alexis, Alain Vastine œuvre pour les enfants de Villa Castelli en Argentine, là où son fils a trouvé la mort. Il organise régulièrement des collectes pour leur venir en aide, est déjà allé sur place remettre un don de 5 500 € permettant l'achat de 200 paires de chaussures pour les enfants les plus démunis. Il y retournera en mai prochain, avec un nouveau don de 5 500 €.

"Je fais tout cela en pensant à lui. Alexis, il avait la classe !"