Transat Jacques Vabre. Le duo 100 % féminin au départ du Havre sera franco-irlandais

En ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'organisation de la transat Jacques Vabre révèle le duo qui a été choisi dans le cadre de l'opération Cap pour Elles. Ce dispositif permet à un duo de skippeuses de participer à sa première course transatlantique, à bord d'un Class 40.

Le duo 2023 sera composé de :

- l'Irlandaise Pamela Lee, âgée de 34 ans, installée à Lorient (Morbihan) où elle travaille comme préparatrice pour différentes équipes de course au large. Elle possède une expérience de la navigation hauturière.

- la Bretonne Tiphaine Ragueneau, âgée de 30 ans, vétérinaire dans le Finistère. Elle a surtout évolué en match-racing.

Une aide financière et logistique

Au total, dix duos avaient candidaté au dispositif Cap pour Elles. À la clé pour les lauréates : une bourse de 40 000 € et surtout un accompagnement pour convaincre des sponsors, structurer leur préparation physique et mentale, leur communication…

Elles seront entourées par Anne Combier, qui encadre des marins depuis trente ans. "La transat Jacques Vabre est pour moi une étape parfaite pour le développement d'un équipage féminin. D'abord, c'est une course en double. Et le Class 40 (12 mètres de long) est un bateau abordable physiquement et financièrement", indiquait-elle à Tendance Ouest, avant la clôture des sélections.

En 2021, les jumelles Julia et Jeanne Courtois, accompagnées par Cap pour Elles, étaient parvenues à boucler la course en vingt-six jours (38e position sur 43 Class 40).

Le départ de la transat Jacques Vabre sera donné au Havre, dimanche 29 octobre.