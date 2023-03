Le Havre. Mobilisation contre la réforme des retraites : le réseau Lia perturbé

La nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 7 mars, aura des conséquences sur le trafic du réseau Lia, les transports en commun du Havre.

Lia annonce un trafic perturbé pour le mardi 7 mars. - Transdev Le Havre

Les bus circuleront de 6 heures à 19 heures et le tramway de 6 heures à minuit.

Les lignes 12, 13, 15, 18 et 19, le service de nuit, FilBus et MobiFil fonctionneront normalement.

Les lignes 16, 30, 31, 40, 41, 50, 60, 70, 71, 80, 90, 91, ESAT et le funiculaire ne fonctionneront pas.

Les horaires des lignes 1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 21 et 22 seront adaptés.

Moins de tram

Pour le tramway, les passages seront moins nombreux. Entre la Plage et la place Jenner, il faudra compter un tramway toutes les 20 minutes le matin et un tramway toutes les 10 minutes l'après-midi. Du Pré Fleuri/Grand Hameau à la place Jenner, un tramway circulera toutes les 40 minutes le matin et un tramway toutes les 20 minutes l'après-midi.