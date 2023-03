Cinéma. Peter Pan version 2023 : un retour au Pays imaginaire à découvrir sur Disney+

Peter Pan a souvent été adapté au cinéma. Steven Spielberg avait sorti le film Hook en 1991, avec Robin Williams, mettant en scène une version adulte du personnage. En 2003, c'est P.J. Hogan qui avait réalisé une version plus édulcorée de l'histoire du pays imaginaire et, un an plus tard, nous avons pu voir le film Neverland sur grand écran, avec Johnny Depp et Kate Winslet. Plus récemment, en 2015, c'est le film Pan, avec Hugh Jackman en Crochet, qui proposait une vision plus réaliste du roman d'origine, sans oublier une version plus accès sur Wendy en 2020.

Cette fois-ci, c'est David Lowery qui signe une nouvelle version de Peter Pan, lui qui était déjà aux commandes du remake live de Peter et Elliott le dragon en 2016.

Peter Pan & Wendy raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'oppose à la volonté de ses parents de l'envoyer au pensionnat, et s'envole avec ses deux frères cadets pour le Pays imaginaire. Elle va y rencontrer un garçon qui refuse de grandir, une fée minuscule et un pirate maléfique, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

En attendant la Petite Sirène, prévue le 24 mai prochain au cinéma, Peter Pan et Wendy sera diffusé sur la plateforme Disney+ à partir du 28 avril.