Sainte-Mère-Eglise. Nouveau à l'Airborne Museum : visitez les réserves du musée

Une visite exceptionnelle des réserves de l'Airborne Museum, à Sainte-Mère-Église, sera proposée à partir du mois de mars, le troisième vendredi de chaque mois, en complément de la visite du musée. Les visiteurs pourront découvrir certains des objets non exposés en compagnie du conservateur.

Dans les réserves du musée

Cette découverte d'une durée de 30 minutes, pour un groupe de 4 à 12 personnes maximum, donne l'occasion à chacun des visiteurs de poser des questions et surtout d'obtenir des réponses. "Les échanges prouvent une fois de plus que la petite histoire s'inscrit dans la grande et qu'elle a souvent changé le cours des choses, indique le musée. Le poids total de l'équipement, la distance réduite du saut en parachute, ou encore les spécificités de certaines pièces d'équipement font partie des explications apportées."

Cette nouvelle offre s'inscrit dans les "Expériences Normandes" mises en valeur par Normandie Tourisme afin de découvrir autrement la Normandie.

Pratique. Visite des réserves le troisième vendredi de chaque mois, à partir de mars 2023. Tarif : 14,90 € par adulte (visite du musée et réserves) et 10 € par enfant (visite du musée et réserves). Réservations sur le site de l'Airborne Museum.