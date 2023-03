Place du commerce. À Caen et son agglo, les ouvertures s'enchaînent

Alors que les beaux jours se rapprochent, les boutiques fleurissent à Caen et son agglomération. Deux de ces nouveaux commerces sont spécialisés dans le bien-être.

Bien-être, massage et transport funéraire

L'étage du restaurant l'Okara, installé rue Froide à Caen, était libre jusqu'à présent. Pour occuper l'espace, depuis le 13 février, un studio bien-être a été créé. "Les professionnels du bien-être peuvent réserver nos espaces en demi-journée ou de 9 heures à 17 heures", précisent Virginie Liberda et Mélissa Beaumesnil. Pour la toute jeune Allison Davodet, il s'agit d'une première installation. Elle vient d'ouvrir son institut de soins à Mondeville. "Après un diplôme d'esthétique et quelques années passées en institut en tant que salariée, j'ai eu envie de m'installer. Je propose des soins anti-âge à mes clients", souligne Allison. C'est aussi une première installation pour Théo Derobert, dans le transport funéraire à Vieux : "Prestataire des Pompes funèbres générales, je suis spécialisé dans le transport et le rapatriement des corps."