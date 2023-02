Koh-Lanta - Le feu sacré. Alexandre Delaunay, de Darnétal : "Depuis cinq ans, je tente ma chance à chaque ouverture de casting"

"La sentence est irrévocable". Mardi 21 février, le premier épisode de Koh-Lanta - Le feu sacré sera diffusé sur TF1, à partir de 21 h 10. Cette année, l'émission se déroule dans une région située à l'est des Philippines, sur la grande île de Luçon. Dans cette nouvelle saison, le feu sacré est un pouvoir qui est symbolisé par un talisman en pierre de lave. Il sera mis en jeu dès les premières heures de l'aventure à laquelle 20 candidats vont tenter de survivre pendant 40 jours en enchaînant des épreuves. Deux Normands seront de la partie : Célia Litzellmann, originaire de Bayeux, et Alexandre Delaunay, de Darnétal.

"Il y a cinq ans, je suis tombé sur l'émission et ça m'a tapé dans l'œil"

Alexandre Delaunay, Darnétalais, a 34 ans. Il est responsable logistique dans l'automobile et papa de deux enfants. "J'ai arrêté l'école à 17 ans. Beaucoup de personnes m'ont dit 'mais qu'est-ce que tu vas devenir ?'. J'ai toujours voulu montrer et prouver que j'allais m'en sortir, ça a toujours été ma force. Avec la motivation et la répartie, on peut faire de grandes choses."

"Il y a cinq ans, je suis tombé sur l'émission et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai senti qu'un jour je le ferai alors, depuis cinq ans, je tente ma chance à chaque ouverture de casting." Et l'année 2023 lui a porté chance. "Je suis d'autant plus fier d'avoir été sélectionné parce que sur l'année, environ 40000 candidatures ont été envoyées."

Les premières étapes avant le départ

"On envoie son courrier, ensuite on fait une vidéo de présentation, puis on participe à un casting filmé pendant lequel on nous pose des questions", raconte le Normand. "Après ça, on est sélectionné pour un dernier casting à Paris, avant d'enchaîner avec les tests sportifs lorsqu'on est sélectionné. Moi, j'ai su que j'allais participer à Koh-Lanta environ un mois après, c'était à peu près à 20 jours du départ." Mais clause de confidentialité oblige, impossible de dire haut et fort qu'il a été sélectionné.

"Je n'ai jamais beaucoup voyagé"

Avant de monter dans l'avion, "on doit rendre nos téléphones et, pendant toute la durée de l'aventure, on n'a plus de nouvelles de nos proches". Et pour garder le suspense, aucun des candidats n'est au courant de la destination finale. "Dans l'avion, on est comme des fous, on essaie de savoir qui sont les autres participants et où on va, assure-t-il. Petit à petit, on commence à voir les panneaux des destinations, donc ça nous donne des pistes. Et comme ce ne sont pas toujours des lignes directes, ça laisse encore plus planer le doute." Pour Alexandre Delaunay, c'était aussi une première d'aller si loin. "Je n'ai jamais beaucoup voyagé, à part quand je suis allé à La Réunion pour mon voyage de noces. Sinon, je suis parti dans deux ou trois autres pays frontaliers avec la France."

Une fois sur place, "je me demandais surtout comme ça allait se passer au niveau de la météo parce qu'on est partis entre mi-août et mi-septembre et, à ce moment-là, il pleut beaucoup".

"L'épreuve des radeaux me faisait peur"

Dès leur arrivée, "les candidats se rencontrent sur le bateau. Tout de suite, on se pose 20000 questions. On essaie de tisser des liens avec certains, trouver des personnes avec qui on a des affinités. Il faut aller très vite pour renforcer ses futures alliances", précise le candidat qui avoue qu'avant même de partir, "l'épreuve des radeaux me faisait peur parce que je n'ai pas du tout le pied marin. J'espérais tomber sur une équipe qui sache faire des nœuds parce que je n'en ai pas la patience".

"J'ai vu l'envers du décor"

Grâce à sa participation, "j'ai vu l'envers du décor. J'étais vraiment curieux de voir ça. En fait, tout est millimétré. On ne s'imagine pas la difficulté des épreuves devant son écran. C'est vraiment impressionnant", se rappelle-t-il. "D'entrée de jeu, on va commencer par une épreuve qui n'était pas encore arrivée à Koh-Lanta, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur."

