Le Havre. Clément Baloche : "La fac est un incubateur pour la société"

"Je suis né et j'ai grandi ici", clame fièrement Clément Baloche. L'attachement "viscéral" du jeune homme âgé de 22 ans à la cité Océane est aussi puissant que sa volonté de s'engager au service des autres. De son enfance dans les années 2000 à La Hêtraie (entre Mare-Rouge et Bois-de-Bléville), il se souvient d'un environnement "enclavé". "À ce moment-là, on sentait quand même beaucoup la différence entre ville haute et ville basse. On ne descendait pas très souvent dans le centre et, quand on y allait, c'était un peu l'aventure." Mais le Havrais dit avoir toujours été heureux dans son quartier, où il vit encore aujourd'hui.

Après avoir fréquenté l'école Charles-de-Foucauld, Clément Baloche entre en 6e à Saint-Joseph. Il découvre, lors de sorties entre amis, le cœur de ville, la plage, le skatepark, "un nouveau terrain de jeu". Et l'institution scolaire d'élargir son horizon. Il y suit un cursus littéraire, avec une mention européenne anglais. "À la sortie de Saint-Jo, je me sentais prêt à affronter les grandes écoles et l'université." Le lycéen a déjà une conscience politique. "Je suivais Louis Boyard (alors président de l'Union nationale lycéenne, devenu député Nupes)", raconte-t-il. Il se décrit comme "curieux" et "cherche à [se] cultiver, à apprendre sans cesse".

"J'avais envie de m'impliquer pour améliorer la vie des gens"

Avec un père policier et une mère secrétaire aux urgences, Clément Baloche découvre dès l'enfance la notion de service aux autres. "Quand ils me racontaient le soir leur journée de travail, ça me donnait envie de m'impliquer pour améliorer la vie des gens, et aussi celle de mes parents." Son bac L en poche, l'étudiant choisit d'abord le droit. Il se réoriente finalement vers un cursus AES (Administration économique et sociale), "plus proche des enjeux de société" et de ses aspirations.

À la fac, il découvre les BDE (Bureaux des étudiants). Il intègre celui de droit, dont le président Thibault Cazier prend la tête de la FED'LH (Fédération des associations étudiantes du Havre) en mai 2020. En pleine crise Covid, la structure organise des distributions alimentaires. Clément Baloche est vice-président à l'innovation sociale et travaille sur un projet d'épicerie solidaire. Devenu à son tour président de la FED en juin 2020, il inaugure l'Agoraé en septembre 2021. Jusqu'à 50 étudiants bénéficiaires viendront faire leurs courses à très bas prix dans le magasin, à Danton.

• Lire aussi. Formation. Le Havre, une vraie ville étudiante

Clément Baloche termine son mandat à la FED'LH en juin 2022, remplacé par Hugo Cosset-Coinsin. Après deux ans de bataille constante, "à rencontrer tout le monde, à dormir deux heures par nuit, plus rien". Il est alors contacté par le vice-président étudiant de l'université Matis Moisson, qui laissera bientôt sa place. Fort du soutien de nombreuses structures étudiantes, il organise ses troupes, forme les candidats qui l'accompagneront vers le conseil d'administration de la fac. Son élection, le mois dernier, pour deux ans, est une formalité.

La suite pour Clément Baloche ? "Déjà, réussir mon mandat." Une réponse d'homme politique, non ? Emprunter cette voie dans le futur serait-il envisageable ? "Peut-être. L'université est une chance de s'engager. Elle a ce rôle d'incubateur pour avoir des étudiants qui puissent un jour intervenir à l'échelle de la ville ou plus largement. Mais pour l'instant, mon mandat de vice-président est ma priorité."