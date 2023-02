Carnaval de Granville. De nouvelles infractions relevées par les policiers et les gendarmes

De nouvelles infractions à bord de la voiture ou sur la voie publique ont été relevées dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février dans le cadre de Carnaval de Granville, annonce la préfecture de la Manche.

Des excès sur la route et la voie publique

Sur la route, les forces de l'ordre ont enregistré trois excès de vitesse, trois conduites sous l'empire d'un état alcoolique et une autre sous stupéfiants. Trois rétentions de permis de conduire et trois immobilisations de véhicules ont été effectuées. Les policiers ont aussi enregistré quatre ivresses publiques et manifestes.

La nuit précédente, 15 infractions avaient également été constatées sur la route, dont trois pour excès de vitesse, trois conduites sous l'empire d'alcool, et trois conduites sous stupéfiants ; ainsi qu'une ivresse publique et manifeste. Pour le lancement de l'édition 2023, des excès avaient aussi été enregistrés.

Un appel à la responsabilité des participants

Le préfet de la Manche a demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer les contrôles routiers et appelle à la responsabilité des participants, à Granville, sur la voie publique, comme sur la route.