Bonne table au Havre. Chez René, porte d'entrée sur la halle Coty

C'est dans la toute nouvelle halle du quartier Coty, au Havre, que je m'attable ce mois-ci, pour tester la cave-bistrot Chez René, qui accueille les gourmands dès l'entrée de la halle.

À la carte ou dans la halle

Trois entrées, trois plats et trois desserts sont présentés à l'ardoise du restaurant chaque semaine. C'est un tartare de bar (7,90 €), joliment relevé avec de la pomme et du citron, qui m'ouvre l'appétit. Le chef, que j'aperçois grâce à la fenêtre ouverte sur la cuisine, se procure le poisson ou la viande auprès des commerçants de la halle pour concocter ses assiettes. Les plats sortent rapidement, malgré l'arrivée de plus en plus de clients, attirés par le soleil qui arrose la salle et la terrasse. Je décide de poursuivre avec une brandade de cabillaud (14,90 €), accompagnée de salade. Un plat que j'aurais aimé un poil plus relevé en ail, pour encore plus de plaisir. Je l'accompagne d'un verre de vin blanc, un sauvignon. Les clients qui le souhaitent peuvent d'ailleurs choisir leur bouteille directement dans la cave et la consommer à table. Je conclus en douceur avec un grand classique : le fondant au chocolat et sa crème anglaise (4,90 €).

Brandade de cabillaud et sauvignon.

À toute heure de la journée (et jusqu'à 23 heures les jeudis, vendredis et samedis), il est aussi possible de s'attabler dans la partie bar de Chez René pour boire un verre tout en dégustant fromages, huîtres ou légumes à la croque achetés dans les autres commerces de la halle. Le bistrot propose également de la charcuterie à la coupe et, prochainement, une rôtisserie. "On pourra s'installer pour manger son poulet grillé sur place. Nous voulons casser les codes de la restauration, qu'elle se réinvente", souligne Benjamin Gentil, à l'origine de Chez René avec Eric et Anaïs Bidault. "Ce qui nous intéresse dans ce concept, c'est la convivialité", résume le restaurateur, déjà patron de Monsieur Auguste, La Colombe et Saison 2.

Pratique. Chez René, Place ô Marché, 1 place Thiers au Havre.