Le Havre. La halle gourmande du quartier Coty est ouverte

La halle gourmande du quartier Coty, au Havre, accueille ses premiers clients ce jeudi 2 février. Ce concept, porté par la société nordiste Place Ô Marché, allie commerces de bouche et espaces de restauration. Il accueille quatorze activités différentes : poissonnerie-traiteur avec bar à huîtres, boulangerie-fromagerie avec snacking, deux primeurs, une épicerie fine, une boucherie-traiteur, un torréfacteur avec bar, un caviste avec une offre de tapas et deux restaurants (une cellule reste à commercialiser).

Sitôt acheté,

sitôt consommé !

"C'est notre sixième halle, mais la première halle gourmande de centre-ville, détaille Sylvie Doignies, dirigeante de l'enseigne. Les commerçants offrent aussi la possibilité de manger sur place, comme la boucherie qui proposera quelques plats pour le déjeuner ou l'un des primeurs qui proposera un bar à salades. Les clients peuvent partager une table, même s'ils ont acheté leur plat ou sandwich chez des commerçants différents. Chaque cellule dispose d'un laboratoire pour tout fabriquer sur place." Fermée le dimanche pour ne pas concurrencer les halles centrales - où la majorité des commerçants sont déjà implantés - la halle gourmande sera ouverte jusqu'à 21 h 30 au moins, trois soirs par semaine, et proposera régulièrement des animations.

Des tables permettent aux clients de consommer sandwich ou plats cuisinés proposés par les commerces de la halle.

"L'objectif est de faire le lien entre la ville basse et la ville haute, de créer un traversant entre le centre commercial Coty, la halle gourmande et le funiculaire", poursuit Sylvie Doignies, qui précise que les commerçants accueillis sont propriétaires de leur fonds de commerce.

Sylvie Doignies, dirigeante de Place Ô Marché, inaugure sa sixième halle.

"C'est un concept dans l'air du temps, estime Nathalie Fontaine, propriétaire avec son mari Franck de la poissonnerie La Marée Havraise, déjà implantée aux halles centrales. Les gens n'ont plus envie de cuisiner. Ici, on propose du poisson frais et derrière, j'ai des cuisiniers qui fabriquent les plats de traiteur." Le couple a embauché six personnes pour ce nouveau projet.

Des espaces plus grands

Laurane Lair, propriétaire de l'épicerie fine Les Craquottes, a la particularité d'avoir déménagé sa boutique existante dans la halle gourmande. "Nous avions 38 m2 rue Maréchal-Gallieni, on est à 97 m2 aujourd'hui. On est passées de 2000 à plus de 4 500 références, nous avons développé des rayons que nous n'avions pas auparavant, on va agrandir le pôle pâtisserie, les épices en vrac, etc." Cette commerçante, qui connaît bien le quartier, mise sur le flux important lié aux personnes qui viendront faire leurs courses. "La clientèle était en demande de ces métiers de bouche que l'on n'avait pas dans le quartier." Trois salariés ont été embauchés pour cet agrandissement.

Laurane Lair, déjà implantée dans le quartier, a choisi de déménager son épicerie fine pour cet espace plus grand.

"Il y a un gros potentiel, le quartier a besoin d'être redynamisé et ce sont des commerces de qualité, abonde Chloé Read, cogérante de La Tour des Docks, une enseigne de torréfaction et vente de thés, infusions et chocolat, créée spécialement pour le lieu. Le but est de travailler ensemble, de s'unir pour proposer un lieu convivial."