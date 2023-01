Le Havre. Découvrez les nouveaux commerces qui s'installent en ville

Pour réaliser vos propres habits, un atelier couture ouvre à Sanvic. Sandrine Lesvigne a décidé de surfer sur la tendance du Do It Yourself.

Son atelier est ouvert depuis le 1er octobre au cœur du quartier de Sanvic au Havre. Sandrine Lesvigne, ancienne responsable export dans le maritime, a décidé de se reconvertir pour vivre de sa passion. Elle propose des cours de couture pour les adultes et les enfants ainsi que des initiations aux machines à coudre ou à la lecture de patrons. Son atelier est équipé de deux postes de travail, d'une table de découpe et de tout le matériel nécessaire pour coudre. Sandrine Lesvigne vous aidera à réaliser votre projet de création. Il vous suffira de venir avec votre tissu. Comptez de 25 à 40 euros par séance de 2 heures à 2 heures 30. Pratique. aufildelaseine.fr.