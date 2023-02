Cinéma. "L'astronaute" : ce film avec Mathieu Kassovitz a été tourné en partie en Normandie

Après Eiffel en 2021, le département de l'Eure a de nouveau accueilli un tournage de long-métrage sur ses terres. Certaines scènes du film "L'Astronaute" de Nicolas Giraud ont été tournées à Vernon, sur le site d'Arianegroup, spécialisé dans les lanceurs spatiaux.

"Découvrir l'univers spatial de l'intérieur"

C'est justement tout le propos du film, dans lequel Jim, un ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Son histoire "est l'occasion pour le grand public de découvrir l'univers du spatial de l'intérieur" a déclaré ArianeGroup sur son site.

Un moment décisif dans la réalisation du film, selon son réalisateur : "Mon souhait a toujours été de faire un film réaliste. Et lorsque le travail d'écriture a été bien avancé, j'ai eu la chance qu'ArianeGroup m'ouvre ses portes. À partir de là, tout est devenu possible, parce que d'un seul coup, tout allait devenir crédible, plausible", a-t-il expliqué au site Allociné.

Côté casting, on retrouve Mathieu Kassovitz dans le rôle d'un astronaute embarqué dans l'aventure, Nicolas Giraud qui endosse, en plus de la casquette de réalisateur le rôle principal de Jim Desforges et Hélène Vincent dans la peau d'Odette Desforges, mère de Jim.