D-Day. Vers un nouveau camp de reconstitution à Carentan-les-Marais ?

Le Camp Arizona est mort, vive le Camp Arizona ? Si le camp de reconstitution est bel et bien terminé à Carentan-les-Marais, la mairie cherche des volontaires pour lancer un nouveau camp. Pour cela, elle lance un appel à candidature, lundi 13 février. Elle cherche une association ou un groupe de passionnés pour relever le défi. La municipalité promet un travail "collaboratif et évolutif, en partenariat avec les services de la Ville de Carentan-les-Marais". Elle souhaiterait pouvoir organiser ces reconstitutions pour les 79e et 80e anniversaires du Débarquement.

Pratique. Pour candidater, il faut un descriptif du projet à d-day@carentan.fr.