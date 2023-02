Calvados. Disparition d'une femme de 50 ans : "La personne a été retrouvée"

"La personne a été retrouvée", indique la gendarmerie du Calvados samedi 11 février, à 12 h. Une femme âgée de 50 ans était portée disparue depuis le mardi 7 février à Tierceville, entre Bayeux et Courseulles-sur-Mer.

Son téléphone avait notamment été localisé dans le centre-ville de Caen, mais il n'était pas possible de la contacter. Les militaires demandent de ne plus diffuser l'identité et la photo de cette personne.