14 février. Soirée foot ou en amoureux ? Le match PSG-Bayern vs Saint-Valentin

La prochaine rencontre entre le PSG et le Bayern de Munich aura lieu mardi 14 février, à 21 heures, au Parc des Princes, soit le soir de la Saint-Valentin ! La soirée des amoureux sera-t-elle sacrifiée sur l'autel du foot ?

Selon un sondage réalisé par une application de rencontre, la Saint-Valentin reste une fête romantique et "incontournable" aux yeux de 53% des sondés, surtout pour les membres de la génération Z (66%). Près de la moitié des Français non célibataires interrogés (44%) comptent bien regarder le match et 36% le feront en couple !

"Une bonne distraction pour oublier la Saint-Valentin"

L'enquête révèle par ailleurs que la Saint-Valentin reste toujours un événement difficile à vivre pour les célibataires : 49% disent se sentir plus embarrassés à l'idée d'être célibataire quand cette fête approche. 19% considèrent d'ailleurs que le match est "une bonne distraction pour oublier la Saint-Valentin".

Alors, si vous déprimez à l'idée de passer la Saint-Valentin en solo, pourquoi ne pas en profiter pour vous faire une "soirée match" entre amis ou en famille ?

Étude réalisée en ligne entre le 25 et le 27 janvier 2023 auprès de 1 007 adultes français.