Culture. L'État et la Métropole de Rouen au chevet de l'Opéra

Sollicitée par la Région Normandie et la Métropole de Rouen, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a confirmé, jeudi 9 février, l'octroi d'une aide exceptionnelle à l'Opéra de Rouen d'un montant total de près de 200 000 euros. Cette somme comprend à la fois l'attribution d'une aide de 129 000 euros au titre du dispositif dit "amortisseur électricité", et une aide exceptionnelle de 70 000 euros. L'établissement fait face à de lourdes contraintes budgétaires depuis 2018, aggravées par le contexte inflationniste et la crise énergétique des derniers mois, l'obligeant à annuler six de ses spectacles cette saison.

La Région Normandie, principal financeur de l'établissement, se réjouit de l'aide complémentaire de l'État mais attend désormais un geste de la Métropole de Rouen. "Dès confirmation de la Métropole de son engagement nouveau, je reconvoquerai l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour que soit examinée dans les plus brefs délais la trajectoire de l'Opéra dans les prochaines années. Une attention particulière sera portée à l'opéra participatif auquel la Région est très attachée et qui concerne près de 12 000 enfants", expliquait Hervé Morin, le président de la Région dans un communiqué en date de jeudi 9 février.

Engagement de la Métropole

La réponse de la Métropole de Rouen ne s'est pas fait attendre. Cette dernière s'est engagée officiellement, ce vendredi 10 février, à verser une aide supplémentaire de 300 000 euros pour la saison 2023 de l'Opéra de Rouen, qui s'ajoute au 1,3 million d'euros de budget de fonctionnement consacré par la collectivité ainsi qu'aux 400 000 euros d'aide au loyer et au programme de rénovation du Théâtre des Arts. Cette aide sera proposée aux votes des élus métropolitains "dès que possible", indique la Métropole de Rouen.