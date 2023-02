Centre-Manche. Depuis la tempête Gérard, une partie de cette commune est sans Internet et sans téléphone

Un village coupé du monde ! Une partie de la commune de Varenguebec, entre La Haye-du-Puits et Saint-Sauveur-le-Vicomte, déjà située en zone blanche, se retrouve sans Internet et téléphone depuis le passage d'une tornade puis de la tempête Gérard. Vingt-cinq jours après, les habitants sont en colère.

Selon la mairie, trente foyers sont impactés. Soit c'est un poteau qui est tombé sous la violence des vents, soit c'est la foudre qui s'est abattue sur plusieurs câbles de la commune. La mobilisation des habitants demandant la réparation des dégâts a démarré lors des vœux des élus, samedi 21 janvier. "Des télévisions, des réfrigérateurs, des ordinateurs ont été détruits dans certains foyers, chez moi, les prises ont entièrement grillé", déclare Dominique Simon, adjoint au maire.

Plusieurs foyers du quartier La Fieffe à Varenguebec sont privés d'Internet et de téléphone.

Un incendie fait monter la colère des habitants

La maire Evelyne Mélain espère des réparations au plus vite : "Tous les deux jours, nous recevons un message disant qu'une opération est à venir, ou qu'elle est en cours, mais il ne se passe rien." Le vase a vraiment débordé fin janvier, quand un incendie s'est déclaré dans la maison d'une femme âgée de 89 ans, qui n'avait plus de téléphone pour prévenir les secours. La tragédie a été évitée par un chasseur passant par hasard et ayant pu alerter les sapeurs-pompiers.

Un foyer réparé au jeudi 9 février

Au jeudi 9 février, au moins un foyer avait retrouvé Internet et le téléphone. Il s'agit de l'habitation de François Farinelli, entrepreneur dans la commune : chez lui, un boîtier avait été brûlé, une autre panne en lien avec la tempête. Aujourd'hui, il n'entend pas laisser les autres sinistrés.

Des manifestations avec des banderoles sur la mairie pourraient avoir lieu si la situation n'a pas évolué dans le bon sens avant le début de la semaine prochaine.

Chaque foyer doit se signaler

De son côté, Orange assure que le nécessaire sera fait avant cette fin de semaine et en début de semaine prochaine. Les câbles en cuivre, dont l'approvisionnement est aujourd'hui difficile, ont enfin été reçus. L'opérateur, qui s'occupe des réparations peu importe le fournisseur d'accès à Internet, relève 520 mètres de câbles à changer, soit treize foyers concernés. Il indique également que chaque habitant impacté doit se signaler auprès de son fournisseur. Car pour certains foyers, la réparation est à domicile comme chez M. Farinelli et ne se situe pas forcément sur un réseau, les pannes et les interventions étant différentes.