Manche. Un nouvel oiseau sauvage retrouvé mort positif à l'influenza aviaire

À la suite de la découverte d'un oiseau sauvage mort positif à l'influenza aviaire à Doville, près de La Haye-du-Puits, des dispositions ont été prises par les services de l'État de la Manche. Un arrêté mettant en place une zone de contrôle temporaire (ZCT) a été pris vendredi 3 février. Il concerne les communes situées dans "un rayon minimal de 20 km autour du cas", indique ce mercredi 8 février la préfecture de la Manche à Tendance Ouest.

Près de 100 communes concernées

Au total, 95 communes sont concernées par les mesures prises par la préfecture, la liste est à retrouver ici. Entre autres, les secteurs de La Haye-du-Puits, Lessay, Périers, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Bricquebec, Barneville-Carteret, Sainte-Mère-Église, Valognes ou encore Carentan sont principalement concernés.

Quelles sont les consignes à respecter ?

Entre autres, tout particulier détenteur de volailles doit se déclarer auprès de sa mairie via un formulaire en ligne Cerfa, disponible sur le site du ministère de l'Agriculture. Parmi les autres mesures, dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés.

Les mesures de biosécurité doivent aussi être renforcées, notamment avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Les transporteurs doivent aussi mettre en œuvre des mesures de biosécurité, et les mouvements de personnes et de mammifères sont à limiter autant que possible.

La liste des mesures est à retrouver dans l'arrêté.

