Festival Beauregard. Paul Langeois : "Annoncer presque complet en février, c'est inespéré !"

L'édition 2023 du festival Beauregard est proche de battre des records. Lors de l'annonce de sa programmation complète, les organisateurs ont aussi dévoilé qu'il n'y avait plus de places à vendre pour la journée du samedi, au même titre que le mercredi et le dimanche. Paul Langeois, programmateur du festival, s'est confié à quelques mois de l'événement.

Paul Langeois, afficher trois jours sur cinq complets cinq mois avant l'événement, c'est exceptionnel ?

Ça bat tous les records. On s'en est aperçu dès la mise en place de l'offre "fans" qui se vendait beaucoup plus vite que d'habitude. Il ne reste plus que des places pour les journées de jeudi et vendredi. Annoncer un Beauregard presque complet en février, c'est inespéré ! Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui vont annoncer complet aussi longtemps à l'avance. Si Beauregard est capable de remplir 30 000 personnes par jour en février, ça veut dire qu'il pourrait aller au-delà.

"En voulant aller trop loin, on risque de tuer le festival"

Le festival Beauregard pourrait-il augmenter sa jauge ?

Ce n'est pas notre volonté. On pourrait la pousser, mais on ne veut pas. On préfère s'asseoir sur des recettes et que les gens continuent à prendre du plaisir plutôt que de faire trois heures de queue pour aller aux toilettes ou chercher un sandwich. En voulant aller trop loin, on risque de tuer le festival. Je veux le maintenir tel qu'il est le plus longtemps possible.

Pourquoi le public apprécie-t-il autant le festival ?

Pour l'accueil, le confort et la programmation. Dans une journée, le public accède à une succession d'artistes de style varié. Un festival est le meilleur moyen de montrer aux gens ce qui se fait sur la scène musicale. C'est un peu le dernier lieu où on a une vraie mixité du public. C'est ce que j'aime depuis quinze ans.

Dans cette programmation 2023, plusieurs artistes font leur retour. Pourquoi ?

Quand un artiste revient, ce n'est pas juste 'comme ça'. Lomepal revient avec un album fort. Shaka Ponk, c'est leur tournée d'adieu, c'était maintenant où jamais. Interpol va jouer l'intégralité de son album. Sting a marqué Beauregard. Chaque spectateur, qu'il aime ou n'aime pas Sting, a pris une énorme claque en 2015.

Que pensez-vous de cette affiche 2023 ?

Je la trouve équilibrée. C'est particulier, car on avait annoncé beaucoup de noms avant Noël, puis il y a les artistes "middle" et les "découverte". Il y a des artistes que l'on avait programmés en 2020 puis en 2021 qui n'ont pas pu venir à cause de la Covid-19. Je voulais repartir d'une feuille blanche en 2022. Il me paraissait normal de les inviter en 2023. Derrière chaque programmation, il y a une réflexion et une histoire.

La programmation complète

Mercredi 5 juillet

Coach party, Indochine, The Waeve

Jeudi 6 juillet

Lotti, Alias, Angèle, Blur, dEUS, Gazo, Kungs, Royal Republic

Vendredi 7 juillet

Cemented Minds, Damso, Hamza, Interpol, Louise Attaque, M83, Perturbator, Pomme, Tamino, The Haunted Youth.

Samedi 8 juillet

Animal Triste, Alt-J, Bertrand Belin, Fatoumata Diawara, Irène Drésel, Jain, Leto&Guy2Bezbar, Lomepal, Nothing But Thieves, Vladimir Cauchemar.

Dimanche 9 juillet

Hada, Airbourne, Pedro Winter, PLK, Shaka Ponk, Sting, Suzane, The Murder Capital, Tiakola.