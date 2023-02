Rouen. ZFE : des manifestants se mobilisent devant le Pavillon des transitions

"Nicolas va taxer Bolloré", pouvait-on entendre pendant la manifestation qui s'est déroulée lundi 6 février, vers 18 heures, au moment du conseil de la Métropole Rouen Normandie. Plusieurs personnes ont manifesté contre la Zone à faibles émissions (ZFE) devant le Pavillon des transitions de Rouen, à l'appel du collectif Décidons Petit-Quevilly. Et cette action n'a pas été choisie au hasard. Lundi 6 février, il s'agissait du dernier conseil métropolitain avant la mise en place officielle de sanctions à l'encontre des véhicules Crit'air 4 et 5 qui ne pourront plus circuler dans ces ZFE ou pour ceux qui n'en disposent pas.

• Lire aussi. [Enquête]. ZFE à Rouen, comment faire face aux nouvelles restrictions ?

Dénoncer la mise en application de la ZFE considérée comme "anti-sociale"

À partir du 1er mars, la période pédagogique de la ZFE prendra fin dans les 13 communes ayant mis en place la ZFE dans la Métropole de Rouen. La police municipale et la police nationale pourront effectuer des contrôles pour les véhicules disposant de Crit'air 4, 5 et ceux qui n'en ont pas.

Leila Messaoudi fait partie du collectif Décidons Petit-Quevilly, elle est à l'origine de cette mobilisation. "On manifeste à l'occasion du conseil métropolitain pour signaler qu'il n'y a plus que trois semaines avant la mise en application de la ZFE avec les risques d'amendes [68 euros, ndlr] et pour dénoncer cette mise en application qui nous paraît anti-sociale." Pour Jean-Philippe Ridel, coordinateur de la Fédération française des motards en colère, c'était important d'être là. "On se joint, on est solidaire de toutes les personnes qui contestent la mise en place de la ZFE." Selon lui, "c'est un dispositif qui empêche les gens qui ont peu de revenus de circuler dans la métropole. On se moque un peu des gens". Hormis leurs désaccords concernant la ZFE, les manifestants espèrent aussi que les transports en commun soient gratuits tous les jours, et pas seulement le samedi.

Et du côté de Nicolas Mayer-Rossignol ?

Avant le conseil métropolitain, le président de la Métropole et maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol s'est exprimé par rapport à ce qui sera mis en place à partir de mars concernant la ZFE. "À partir de mars, on met en place la ZFE sur les Crit'air 4 et 5. Je rappelle que c'est la loi, ce n'est pas une volonté de la Métropole, et que le calendrier est contraint par le fait que nous avons déjà dépassé les délais." Il précise en effet que "nous ne sommes pas aux normes des qualités de l'air et nous faisons partie de ces quelques agglomérations de France où il nous est demandé de mettre en place la ZFE plus rapidement pour cette raison-là."

À noter également que pendant le conseil métropolitain de Rouen, plusieurs sujets ont été évoqués comme le prolongement de son expérimentation de covoiturage.