Étretat. Des balisages en cours d'installation pour sécuriser la falaise d'Aval

Suffiront-ils à dissuader les visiteurs de s'approcher du bord des falaises ? À Étretat, des équipements de sécurité temporaires sont en cours d'installation, ce lundi 6 février, à certains endroits, entre la pointe de la Courtine (au sud de la commune) et la falaise d'Aval (qui fait face à l'aiguille). Ces piquets reliés par des fils ont pour but de baliser les chemins principaux. Outre la sécurité, alors que plusieurs chutes mortelles ont eu lieu ces derniers mois, ils ont aussi pour but de favoriser la renaturation des falaises. Ces équipements s'accompagnent de nouveaux panonceaux, traduits en anglais, sur lesquels sont rappelées des consignes de sécurité.

Des installations temporaires

De minces piquets et des fils balisent les chemins, ils sont en cours d'installation. - Département de Seine-Maritime

L'installation est réalisée par la commune d'Étretat, avec le soutien de différents acteurs dont le Département de la Seine-Maritime et le Syndicat mixte Grand Site Falaises d'Étretat-Côte d'Albâtre, récemment créé. Il s'agit d'une "phase préalable à la réalisation de l'étude globale de restauration" du site, "qui est en cours", indique le Département dans un communiqué.