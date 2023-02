Étretat. Le phoque sauvé sur la plage n'a pas survécu

Le phoque gris échoué à Étretat, qui avait été transféré au Chene, le centre de sauvegarde d'Allouville-Bellefosse, est mort mercredi 1er février, en fin d'après-midi.

• Lire aussi. Étretat. Le phoque gris en détresse finalement pris en charge au Chene

L'animal a été victime d'une hémorragie digestive. "Le pronostic vital du phoque était très engagé, souligne le centre, et l'analyse de sang avait révélé une insuffisance hépatique sévère." L'association ajoute que des investigations sont en pourparlers pour analyser les raisons de l'état de santé du phoque, qui était âgé de 9 ans. L'ONG Sea Shepherd, qui s'était déplacée à Étretat pour secourir le phoque, propose de financer "toute analyse qui permettrait d'en savoir plus sur les causes de sa mort".