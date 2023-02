[Insolite] Manche. Les dinosaures de ce parc de loisirs vendus aux enchères

Les dinosaures du Raptor Park de Lingreville, fermé depuis août dernier à la suite d'une liquidation judiciaire, étaient à vendre aux enchères mardi 31 janvier. Au total, 676 lots étaient proposés par la maison de vente aux enchères Rois et Vauprès. En plus de ces animaux préhistoriques, il y avait aussi au menu des bornes d'arcade sur le thème des dinosaures, une plaine de jeux pour enfants comprenant des toboggans, des piscines à boules et un labyrinthe, ou encore une structure de trampolines de quinze mètres de long.

Le Tyrannosaure-Rex parti à 26 398 €

Selon La Manche Libre, qui a assisté à une partie de cette vente, sur les 676 lots issus de la liquidation du Raptor Park, 91 % ont trouvé un nouveau propriétaire. En revanche, toutes les paires de rollers - 1 000 au total - n'ont pas trouvé preneur. Le tyrannosaure-rex, estimé entre 10 000 et 15 000 €, a été adjugé à 26 398 € (frais inclus). Le lot de deux salles de laser game a été vendu 18 285 € (frais inclus) et le carnotaure taille réelle et articulé 17 713 € (frais inclus).