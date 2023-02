Calvados. Retour à 80 km/h sur les routes : comment s'y retrouver ?

80 km/h, 90, 80… Il y a de quoi s'y perdre. Après décision du tribunal administratif de Caen, 28 portions de routes du département du Calvados doivent repasser à une vitesse maximale autorisée de 80 km/h dès ce mercredi 1er février.

400 km de routes concernées

Cela correspond à environ 400 km de routes sur tout le département. Comment s'y retrouver ? "Le principe est que la limitation à 80 km/h ne soit pas signalée. Donc quand il n'y a pas de panneau, il faut rouler à 80 km/h", résume d'une phrase Xavier Charles, 4e vice-président du Département du Calvados.

Seulement dans les faits, ce n'est pas si simple, d'autant plus pour les automobilistes qui passent souvent d'un département à un autre. "Il y a très peu de routes où deux réglementations différentes s'appliquent", tient à rassurer l'élu en appelant les usagers de la route à davantage de vigilance, notamment sur cette phase transitoire.

En rouge, les routes concernées par le retour de la limitation à 80 km/h.

Il cite en exemple quelques itinéraires qui sont à cheval sur deux départements : la RD524 entre Vire et Tinchebray, la RD572 entre Bayeux et Saint-Lô, la RD11 à proximité de Lison.

D'ici le mois d'avril, certains axes pourraient à nouveau repasser à 90 km/h, en fonction d'une étude d'accidentologie lancée par le Département qui aura duré un mois et demi. "On estime que sur des routes qui font plus de six mètres de large et qui sont globalement rectilignes, on est assez sécurisé pour rester à 90 km/h", poursuit-il. Certains tronçons posent question pour l'instant, comme la RD534 en direction de l'Eure ou encore la RD16 près de Saint-Pierre-sur-Dives.

En une journée ce mercredi, 500 panneaux sont démontés par les agents pour être stockés avant une potentielle nouvelle installation. La valse des km/h est loin d'être terminée.