Caen-Carpiquet. Bientôt un agrandissement de l'aéroport, qui a retrouvé sa fréquentation d'avant-Covid

L'aéroport de Caen-Carpiquet a accueilli un total de 301 395 passagers en 2022. Ils étaient 304 769 en 2019, dernière année de référence avant la crise de la Covid-19. Un résultat qualifié d'exceptionnel, et qui annonce un exercice 2023 encore plus prometteur.

La liaison avec Lyon est la plus plébiscitée par les voyageurs, que ce soit pour le tourisme ou pour les affaires, mais aussi pour rejoindre "un hub" et prendre un autre avion vers une destination lointaine. "La méga surprise, c'est Marseille", se réjouit Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport. Les vols pour Nice, autre hub, reprennent dans moins de deux semaines, alors que ceux à destination du soleil de Montpellier, de Toulouse et de la Corse attendront le mois d'avril.

Augmenter la capacité d'accueil

La liaison vers Lyon bénéficie aujourd'hui de trois vols par jour, avec des avions possédant une plus grande capacité qu'il y a quelques années. De quoi voir un afflux de passagers dans l'aérogare. Et donc la nécessité de l'agrandir, pour éviter de se sentir trop à l'étroit au moment de s'enregistrer ou de récupérer ses bagages. D'ici fin 2026, un nouveau bâtiment de 2 145 m2 devrait voir le jour à Carpiquet. D'un coût de 7,4 millions d'euros, la construction de ce nouvel édifice doit démarrer en septembre 2025.

De nouvelles destinations ?

À Caen, rien de nouveau, enfin pour l'instant. L'aéroport travaille en concertation avec celui de Deauville et se concentre d'abord sur ses vols à destination du sud de la France. S'il était question d'une ligne ralliant Amsterdam, ça ne semble plus être d'actualité. Le gouvernement hollandais a pris récemment des mesures pour réduire la pollution atmosphérique et sonore au-dessus de sa capitale. Mais face à l'expansion du lieu de transit, nul doute que de futures surprises se préparent.