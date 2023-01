Normandie. De 4,80 à 6 euros, où le Big Mac de McDonald's est-il le plus cher ?

Le prix du Big Mac de McDonald's est-il plus élevé dans la Manche qu'en Seine-Maritime ? Selon une enquête du Parisien, la réponse est oui. Pour en arriver à ces conclusions, le quotidien a extrait mi-janvier le prix d'un burger Big Mac (sans menu) dans chacun des restaurants situés en France métropolitaine. Force est de constater que le prix du célèbre burger américain diffère selon la commune.

4,80 euros au Havre, 5,80 à Saint-Lô

En Normandie, les prix varient de 4,80 à 6 euros. Au Havre, le Big Mac coûte en moyenne 5,20 euros, comme à Évreux, soit 40 centimes de plus qu'à Rouen (4,80 euros). À Caen, le prix varie entre 4,80 et 5,10 euros. Beaucoup moins cher qu'à Isigny-sur-Mer où il faudra débourser 6 euros pour s'offrir le précieux burger. À Cherbourg, le prix du Big Mac est dans la moyenne nationale (5,40 euros) quand Saint-Lô et Coutances dépassent de 40 centimes cette moyenne (5,80 euros). Enfin, le Big Mac à Argentan revient à 5,50 euros.

6,90 euros à Dijon !

En France, la palme de la ville où le Big Mac est le plus onéreux revient à Dijon. Dans tous les restaurants de la ville, il faut prévoir 6,90 euros pour se le procurer. C'est en revanche à Vincennes que le Big Mac est le moins coûteux : 4,45 euros. La différence de prix s'explique par une liberté des propriétaires, ou franchisés, de fixer les prix en respectant une fourchette. “Chaque opérateur est libre de sa politique de prix qui dépend d'un ensemble de facteurs comme la typologie de restaurant (centre-ville, périphérie, taille), la zone de chalandise, le champ de concurrence ou encore les coûts des prestataires de services auxquels ils font appel pour le bon fonctionnement de leur restaurant”, expliquait la direction de McDonald's au Parisien.