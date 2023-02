Bonne table au Havre. LH Station Café, la nouvelle brasserie de la gare

C'est un gaillard à l'accent australien qui m'accueille avec le sourire à la brasserie LH Station Café, le jour de ma venue. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit du boss des lieux, Damian Tither, qui a lancé ce nouvel établissement au Havre à l'automne dernier, après avoir ouvert The Architect, sur le quai Southampton, et le bar à cocktails Sparks, rue Victor-Hugo.

Les desserts ont "bonne réputation"

Ici, nous sommes à l'entrée de la nouvelle allée Aimé-Cesaire, dans le quartier Danton. Je m'attable dans un décor industriel, qui se veut un clin d'œil à la gare, située juste en face. Un coup d'œil sur l'ardoise m'apprend qu'il existe une formule express entrée/plat/dessert à 22,50 euros, avec notamment un roulé de tête sauce gribiche en plat principal ce midi-là. Mais j'opte plutôt pour un choix parmi les propositions à la carte, qui présente des incontournables de la brasserie traditionnelle.

Pour commencer, ce sera œuf mayonnaise, avant un grand classique de la brasserie : le tartare de bœuf (13,90 euros). Il arrive déjà préparé mais savamment dosé, avec des frites croustillantes. C'est même plutôt copieux, pas de quoi me permettre de prendre un dessert, dont le prix à la carte varie entre 6,50 et 8,90 euros. Des douceurs sucrées qui ont pourtant "bonne réputation" selon le patron, et sont disponibles à toute heure, idéal pour les usagers des trains.

Simple et efficace : un tartare de bœuf !

Car Damian Tither entend faire de la proximité avec la gare un véritable atout, pour ce restaurant. "Nous proposons des petits-déjeuners dès 7 heures, notamment pour les voyageurs ou le personnel des bureaux aux alentours. Les cuisines restent ouvertes jusqu'à l'arrivée du dernier train", explique le patron. Il mise aussi sur les étudiants, qui bénéficient d'une formule spéciale à 10 euros (pâtes du jour et boisson), de 14 h 30 à 22 heures.

Pratique. LH Station Café, 25-27 allée Aimé-Cesaire au Havre. Tél. 02 35 57 84 14. Ouvert tous les jours, petits-déjeuners de 7 heures à 11 heures en semaine.