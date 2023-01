Mont-Saint-Aignan. Quatre personnes interpellées pour vols aggravés après des rendez-vous galants

L'affaire remonte au mois de juillet 2022. Plusieurs plaintes avaient été déposées à la suite de vols avec violence à Mont-Saint-Aignan. Le mode opératoire était le même à chaque fois : les agresseurs contactaient leurs victimes via le site de rencontre coco.fr, en se faisant passer pour une femme, avant de leur donner rendez-vous à Mont-Saint-Aignan, dans l'espace public. Ensuite, les malfaiteurs attendaient leur "proie" pour les dépouiller de leurs effets personnels, téléphone portable ou clés de voiture.

Quatre victimes à Mont-Saint-Aignan

Quatre hommes, âgés de 26 à 40 ans et habitant, pour la plupart, dans l'agglomération, ont ainsi porté plainte fin juillet pour ces vols aggravés. Après une longue enquête de la Sûreté départementale, les quatre malfaiteurs ont été finalement identifiés, puis trois d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre, mardi 17 janvier. Se sachant recherché, le quatrième s'est présenté de lui-même au commissariat le jour même. L'un des auteurs des vols a reconnu avoir créé un profil féminin sur coco.fr dans le but d'attirer des hommes pour les dépouiller. Les suspects ont entre 17 et 20 ans. Les trois prévenus majeurs seront convoqués le 6 novembre. Quant au quatrième, mineur, il sera attendu devant le tribunal le 2 mars 2023.