Musique. "Ça commence comme ça", le documentaire sur Clara Luciani

Clara Luciani souhaite donner de l'espoir et nous montrer que tout n'est pas toujours acquis dans la vie grâce au film documentaire qui lui est consacré. Le réalisateur Philippe Lézin a suivi la chanteuse pendant plus de deux ans, de l'enregistrement de son deuxième album Cœur à son concert devant plus de 15 000 personnes à l'Accor Arena de Paris en décembre 2022, en passant par ses succès aux Victoires de la musique l'an dernier.

Avec deux nouvelles nominations aux Victoires de la musique pour cette année 2023 dans la catégorie "Chanson originale" avec le hit Cœur et dans la catégorie "Concert", Clara Luciani est plus que jamais dans l'actualité.

Dans le documentaire Ça commence comme ça, elle se met à nu et nous permet de découvrir une facette de sa personnalité qu'elle ne laisse pas forcément paraître sur scène. Alors, pour découvrir les coulisses de la carrière de la Clara Luciani, rendez-vous le 8 février sur Prime Vidéo.