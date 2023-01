Le Petit-Quevilly. La maire Charlotte Goujon reçue au ministère de l'Intérieur pour réclamer des effectifs de police

La requête est redondante. Les promesses aussi. Mais cela semble être le statu quo sur le terrain. Depuis plusieurs mois, des maires de la Métropole Rouen Normandie ont écrit ensemble au ministère de l'Intérieur pour réclamer des effectifs de police nationale supplémentaires sur leur territoire. "Des promesses ont été faites par Christophe Castaner, puis Gérald Darmanin pour des effectifs en plus, mais le compte n'y est pas", indique Charlotte Goujon, la maire du Petit-Quevilly. Si le préfet a assuré que les effectifs promis étaient arrivés, les chiffres sont discutés. "D'après les chiffres dont on a connaissance, avec les départs en retraite ou en mutation, on n'est pas sur des effectifs nets mais peu ou prou sur des remplacements", indique la maire. En tout cas, ce sont cinq policiers nationaux qui sont affectés sur sa commune, "alors qu'il y avait douze équivalents temps plein il y a quelques années".

Doubler les effectifs au Petit-Quevilly

Et de constater pour l'édile que les chiffres en matière de sécurité sont inquiétants sur sa commune. "Il y a parfois une augmentation de plus de 100 % de certains faits sur le vol à la roulotte ou les vols de bien. On a aussi des éléments de trafic durablement installés sur des lieux de la ville. Sans présence policière pour occuper le terrain, ces faits sont en augmentation", s'exaspère Charlotte Goujon, qui assure tout de même que la Ville est présente sur ces questions. Neuf éducateurs participent à la prévention, les effectifs de police municipale ont été augmentés, la vidéoprotection déployée, mais "tout ça n'est pas suffisant sans la présence de la police nationale. La sécurité est une mission régalienne de l'État".

C'est à la suite de la pétition qu'elle a lancée que la maire a été invitée au ministère de l'Intérieur, mardi 17 janvier, pour être reçue par des conseillers du ministre. "Je porterai fortement notre demande. Sur Petit-Quevilly, nous avons besoin de doubler les effectifs de police nationale présents sur la ville, pour arriver jusqu'à 10. Je porterai aussi les demandes des collègues maire de la Métropole avec qui nous avons rédigé de nombreux courriers".