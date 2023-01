Le Havre. Ils chinent et vendent des bouquins en famille

Dans la galaxie des lieux où le livre règne en maître, au Havre, je demande Star-Livre. Cette bouquinerie - l'une des deux qui subsistent encore aujourd'hui - se distingue par les thématiques abordées dans ses rayons. Côté pile, le fils, Maximilien Berneau, passionné de BD, comics, mangas et science-fiction. Côté face, le père Bruno, spécialiste d'histoire militaire, "de la conquête de l'ouest américain à la guerre d'Algérie", en passant par la Seconde Guerre mondiale.

"On n'apprend pas ça à l'école"

Bruno exerce depuis vingt-cinq ans sur son stand du marché du livre de Paris. Maximilien, âgé de 32 ans, a donc toujours baigné dans les bouquins. C'est en 2016, à la fermeture de la mythique librairie Dombre, que le duo imagine ouvrir sa propre boutique. "Au départ, je venais pour acheter des portiques en vitrines, raconte Bruno Berneau. On a discuté avec le propriétaire de l'époque, plutôt partant pour que ce lieu reste dédié au livre. Ouvrir une boutique, pour moi, c'était un rêve, un aboutissement." Chez Star-Livre, le patron, officiellement, c'est Maximilien. "On met de côté le fait que l'on soit père et fils. On travaille d'égal à égal, avec chacun notre domaine", assure le duo. Pour garnir les rayons, il faut un flair de bouquiniste, "un métier que l'on n'apprend pas à l'école, remarque Bruno, pourtant tombé dans la marmite depuis gamin. À 10 ans, je commençais à chiner chez un bouquiniste du Rond-Point." La clé de l'occasion, "c'est de faire les bons choix. Sinon, on peut rapidement remplir un magasin avec des choses qui ne se vendent pas". Père et fils revendent des objets déposés à la boutique et passent du temps à chiner, au gré des appels. "Il n'y a pas de catalogue, dans notre métier, c'est très aléatoire, rappelle Maximilien. Il faut sans cesse se remettre en question." Se tenir au courant des dernières tendances, aussi, comme la littérature new romance et ses scènes d'amour explicites - "le renouveau des Arlequins", sourit Maximilien - qui a fait son apparition récemment sur les étagères. Les bouquinistes approvisionnent régulièrement la boutique. "On nous dit que c'est un lieu addictif", note Bruno, qui aime par-dessus tout dégoter un article demandé par un client. "C'est valorisant de faire plaisir aux gens." Même les plus jeunes se plaisent à fouiller, pour exhumer les cartes Pokémon, que collectionnait autrefois Maximilien. "Les cartes aident plein d'enfants à lire, à mémoriser. L'école devrait s'en inspirer."

Pratique. Star-Livre, 132 Bd de Strasbourg au Havre.