Étretat. Nouvelle récompense pour le chef étoilé, Gabin Bouguet

Une nouvelle satisfaction pour Gabin Bouguet. Le chef du restaurant le Donjon – Domaine Saint Clair à Étretat, a remporté lundi 17 octobre le prix "Grand de Demain" pour la région Normandie, décerné par le guide Gault&Millau. C'est une récompense de plus pour le jeune chef qui a obtenu une étoile Michelin en 2021.

Cela fait maintenant cinq ans que Gabin Bouguet est à la tête des cuisines du Donjon. Sa carte raffinée et créative met à l'honneur exclusivement poissons, coquillages, crustacés et végétaux locaux. Natif du pays de Caux, il n'hésite pas à associer le Coco de Paimpol aux bulots, aux huîtres pochées de Veules-les-Roses et à la crème d'ail. On retrouve aussi à la carte la Saint-Jacques de Fécamp avec un taboulé de butternut, pignons de pins et agrumes.

"Je suis très touché de recevoir cette très belle distinction par le guide Gault&Millau. C'est la récompense d'une collaboration riche au quotidien avec mes producteurs et d'un travail rigoureux en cuisine avec mon équipe", souligne le jeune chef.

Le Donjon est noté 14/20 au Gault&Millau, avec une étoile Michelin et quatre étoiles pour son hôtel.