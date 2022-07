Calvados. Incendies : 110 hectares de végétation partis en fumée 

D'importants feux d'espaces naturels se sont déclarés dans le Calvados lundi 18 juillet aux alentours de 12 h 30. Les flammes ont pris dans le sud de l'agglomération caennaise et dans l'ouest du département ainsi que dans le pays d'Auge. Les sapeurs-pompiers ont été particulièrement mobilisés pour deux incendies. Un premier à Saint-Pierre-en-Auge. 57 hectares de chaume sont partis en fumée. Un second a débuté dans la commune de Feuguerolles-Bully où 20 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. Le feu a détruit un véhicule dans la commune de Saint-Germain-Langot ainsi qu'une moissonneuse-batteuse à May-sur-Orne. Toutes ces opérations ont nécessité l'intervention de la presque totalité des centres de secours du Calvados. Deux d'entre eux ont été pris de malaises liés à la chaleur et ont été rapidement évacués vers des hôpitaux de proximité. À 21 heures lundi 18 juillet, les soldats du feu indiquaient que 110 hectares de surfaces avaient brûlé à la suite des différents incendies déclarés dans le département.

