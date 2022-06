Argentan. Du plomb retrouvé dans des peintures de l'école maternelle : un enfant intoxiqué

Il est en classe de maternelle à l'école Anne-Franck, à Argentan. Un enfant souffre de plombémie, une intoxication due au plomb. "Le plomb pénètre dans l'organisme par voie digestive, par voie respiratoire, par la peau, par les muqueuses", précise l'Assurance Maladie, qui alerte : "L'absorption de plomb est grave surtout avant l'âge de six ans, le corps de l'enfant est en pleine croissance et absorbe le plomb plus facilement. Même de faibles doses absorbées sur une période prolongée peuvent provoquer des retards intellectuels et physiques irréversibles : troubles du langage, du comportement, des apprentissages, ralentissement de la croissance, difficultés motrices, baisse modérée de l'acuité auditive."

Enquête environnementale

Mal à la tête, mal au ventre, vomissements, pâleur en sont quelques-uns des symptômes. "Si la plombémie est entre 25 et 50 μg/l, une surveillance est nécessaire car, même à faible dose, le plomb est nocif, surtout pour l'enfant", précise Santé Publique France. L'enfant intoxiqué à Argentan a été contrôle à 43 µg/l. Une enquête environnementale a d'abord été menée chez ses parents, mais rien d'anormal n'a été détecté. En revanche, alors que l'utilisation de peinture au plomb est interdite en France depuis 1949, du plomb a été détecté dans quelques peintures sur des grilles extérieures, sur des rampes et des tuyaux de chauffage dans son école Anne-Franck. Toutefois, l'Agence régionale de santé a estimé que la situation ne justifiait pas la fermeture de cette école et qu'un dépistage collectif n'est pas nécessaire.

Les parents d'élèves alertés

Lundi 20 juin au soir, tous les parents de l'école Anne-Franck ont été alertés par un courrier dans les cahiers de liaison des écoliers. Ce courrier, signé par le président d'Argentan-Intercom Frédéric Léveillé et par l'Agence régionale de santé, indique que même si le risque semble très faible, les parents des enfants scolarisés dans cette école, de la maternelle au CM2, "ne doivent pas hésiter à en parler à leur médecin traitant". "Vigilance, mais pas d'affolement", prône Frédéric Léveillé, qui demande aussi à "tous les médecins malgré eux de n'être pas les commentateurs de l'actualité en nous expliquant ce qu'ils savent tous, c'est-à-dire rien", notamment sur les réseaux sociaux. Les secteurs concernés dans l'école ont été isolés, une entreprise doit intervenir cette semaine, et des travaux plus conséquents vont être entrepris durant les vacances scolaires d'été. Il était prévu que cette école ferme fin juin 2024, les écoliers rejoindront alors un nouveau site.