Inédit. Le Raphaël : premier restaurant avec un toit-terrasse à Caen

C'est inédit à Caen ! Le premier restaurant avec un toit-terrasse, ou "rooftop", va ouvrir le 1er avril 2022, sur la Presqu'île. Ce quartier en pleine transformation va accueillir Le Raphaël au bord du bassin Saint-Pierre. À sa tête : Laurent Levêque, déjà propriétaire du Carlotta sur le port de Caen et de la brasserie Chez Laurent à Saint-Contest. L'entrepreneur a racheté le bâti au promoteur Sedelka il y a un an et demi, mais la crise sanitaire l'avait obligé à repousser les travaux. Il s'agira d'un restaurant moderne et haut de gamme.

Salle avec cuisine ouverte

La salle en baies vitrées et le rooftop offriront une vue imprenable sur le bassin Saint-Pierre.

Au rez-de-chaussée, une salle avec cuisine ouverte offrira environ 80 places assises, entourées de grandes baies vitrées. À l'étage, sur le toit-terrasse, le restaurant pourra dresser environ 60 couverts avec vue imprenable sur le bassin Saint-Pierre. Un bar à cocktails devrait également voir le jour. Sa localisation, proche du tribunal de Caen et au pied du nouvel immeuble Le Norway et de ses terrasses luxueuses, devrait permettre d'attirer une clientèle aisée, pour un "menu entrée/plat/dessert [qui] devrait coûter une quarantaine d'euros."

Les clients devraient s'attendre à une cuisine "world food", comme l'indique David Rigal, le directeur du Carlotta. "On aura des plats qui viennent d'un peu partout, du Maroc, de l'Espagne… Ça devrait changer souvent."

Le restaurant devrait être ouvert midi et soir. Une douzaine de salariés, serveurs et cuisiniers, y travailleront.