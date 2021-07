Henri Vernes, mort du père de l'aventurier Bob Morane

L'écrivain belge Henri Vernes, décédé dimanche à l'âge de 102 ans, était le père de Bob Morane, le héros aux nerfs d'acier et au regard magnétique d'une série de plus de 200 romans qui fut un grand succès de littérature d'aventure et de BD.