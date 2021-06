Départementales 2021. Quels sont les cantons à suivre dans l'agglo de Rouen ?

Les élections départementales se tiennent les dimanches 20 et 27 juin, en même temps que le scrutin régional. À cette occasion, la Ville de Rouen pourrait-elle passer totalement aux mains du Parti socialiste allié aux écologistes ?

Si les cantons 2 et 3 sont déjà à gauche et pourraient le rester, les regards se portent sur Rouen-1, dans les quartiers ouest de la ville. Le binôme sortant de droite avec Jean-François Bures et Marine Caron se représente. Il fait face à quatre autres listes, dont trois à gauche de l'échiquier politique et une autre du Rassemblement national.

Une liste du collectif Lubrizol

Dans l'agglomération rouennaise, au Mesnil-Esnard, le Parti socialiste ne représente pas de candidat, mais se range, avec d'autres partis de gauche, derrière le binôme Lucie Gougeon et Sébastien Duval. Une candidature du collectif Lubrizol sur ce canton actuellement à droite.

Enfin, difficile pour les électeurs de s'y retrouver au Petit-Quevilly, canton détenu par le Parti socialiste. Face au Rassemblement national, ce sont trois listes de gauche qui se présentent, dont le binôme sortant, Pierre Carel et Charlotte Goujon.