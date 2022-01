Fête de la radio. La radio, de bouches à oreilles

Aujourd'hui, la radio "libre" fait partie de notre quotidien comme une amie fidèle. Elle est capable, par le seul son, d'agir sur le moral d'une population. Elle "éveille les consciences et participe activement à l'unité", estime Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué de Tendance Ouest. Le principe de base de la radio est simple : transmettre du son sans fil, d'un émetteur vers un récepteur. Depuis son invention il y a plus de 100 ans, la technologie qui porte cette démarche n'a cessé d'évoluer. Le média s'est adapté au fil des développements techniques. C'est parce que son principe est simple qu'il est éternel et redoutablement efficace. La voix, qu'elle soit parlée ou chantée, est le médium sur lequel repose son succès. Elle est un vecteur d'émotions fortes. Tant que la société aura des choses à dire, la radio ne sera pas muette. Depuis la libération "officielle" des ondes en 1981, elle a survécu avec panache aux épreuves économiques comme à la naissance de nouveaux moyens de communication et d'information (télévision, Internet, plateformes…).

Un média nomade

La radio est "exigeante, agile, gratuite et réactive. Elle s'adapte aux reliefs d'une société". Sa diffusion a été, pendant près de 25 ans, limitée à la bande FM. Cependant, dès les années 2000, les radios diffusent leurs programmes en streaming sur Internet, puis sur les applications mobiles. Depuis 2014, le DAB+ (radio numérique terrestre) se déploie en France. Cette nouvelle technologie numérique offre un son de qualité optimum, sans souffle et sans parasites. Tendance Ouest émet en DAB+ sur les villes de Rouen et du Havre depuis la fin de l'année 2019. Elle sera disponible en DAB+ à Caen et au Mans au début de l'année 2022. Toutes les zones de diffusion suivront d'ici à 2024.

Le défi de la disponibilité

La radio n'a jamais été disponible sur autant de supports qu'aujourd'hui. Son avenir est dans cette diversification technologique mais aussi dans une plus grande diversification des formats. Demain, plus encore qu'aujourd'hui, le son s'écoutera en linéaire mais aussi à la carte. Le succès récent des podcasts démontre, par l'exemple, la place spécifique et durable du son dans la vie quotidienne. Sa force est de ne pas avoir d'images. La radio suscite des images et force l'imaginaire. Elle a "la puissance d'un échange nocturne" en plein jour. Nous aurons toujours besoin d'une voix amie dans le creux de l'oreille. C'est vital. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura de la radio.