Normandie. Amandine Petit finit dans le Top 21 de Miss Univers

La Caennaise et Miss France 2021 Amandine Petit représentait la France pour cette 69e édition de Miss Univers dans la nuit de dimanche 16 mai à lundi 17 mai, à Hollywood, en Floride. Si la jeune femme n'a pas décroché la couronne, qui revient à la mexicaine Andrea Meza, elle finit tout de même dans le top 21.

Elles étaient 74 sur la ligne de départ de ce concours de beauté.

C'est en décembre dernier qu'Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021.

Welcome to the Top 21, France! #MISSUNIVERSE



LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/q0DlyOSvrb