Football (Ligue 2). Scénario incroyable, le SM Caen obtient son maintien direct !

Le match

Il ne faut pas avoir peur des sensations pour suivre une saison du Stade Malherbe. Caen avait 90 minutes pour sauver sa peau en Ligue 2, c'est fait ! Sous le crachin normand, la première occasion est pourtant signée Gastien. Le défenseur clermontois déclenche une lourde frappe aux 35 mètres mais Péan réalise l'arrêt parfait d'une splendide claquette (12'). Caen s'est fait une nouvelle frayeur à la demi-heure de jeu sur un corner de Clermont. Péan est une nouvelle fois décisif et a repoussé toutes les tentatives clermontoises. Coup de tonnerre à cinq minutes du terme de la première période. Sur une faute inexistante de Loup Hervieu, M. Dechepy sort le rouge. Les rouges et bleus vont (encore) devoir terminer la rencontre à dix.

Un scénario incroyable !

Le stade Malherbe n'a plus le choix. Il va devoir faire preuve de courage et de discipline pour se maintenir ou au pire, passer par la case barrages. Réduit à dix, Caen ose aller vers l'avant sans se créer d'occasions franches. Avec l'entrée de Gioacchini et Jeannot, les rouges et bleus trouvent davantage de relations offensives si bien qu'à la 82e minute, Oniangué libère le stade Malherbe d'une splendide tête sur corner. Il est sanctionné cinq minutes plus tard par Bayo (1-1). Il faut alors tout recommencer mais courageux, Caen va chercher la victoire sur le fil grâce à un penalty transformé de Jeannot. Tout le camp caennais se rue vers le buteur. Le scénario est incroyable, Caen se maintient directement en Ligue 2 sans passer par les barrages et de l'autre côté Clermont valide sa montée en Ligue 1.

La fiche

Avertissements : Hervieu (38'), Jeannot (90')

Buts : Oniangué (82'), Bayo (88'), Jeannot (90')

Caen : Pean, Fouda, Traoré, Hervieu, Oniangué, Deminguet, Lepenant (Goncalves 77'), Beka Beka, Court (Jeannot 64'), Mendy (Gioacchini 45'), Nsona (Hountondji 77').

Clermont : Desmas, Hountondji, Nsimba, Zedadka, Ogier, Trichard (Abdul Samed), Berthomier (Chader 84'), Allevinah (Tell 84'), Gastien, Dossou (Gomis 72'), Bayo.